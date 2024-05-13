Kamuda tasarruf paketinde hedef 100 milyar lira Kamuda tasarrufa yönelik tedbirleri artırmayı planlayan ve uygulamasından 100 milyar liralık katkı beklenen paket bugün Ankara'da açıklandı. Paketin kapsamında yeni bina ve araç kiralanmayacağı, kurumlara ayrılan bütçenin aşılmayacağı gibi kurallar belli oldu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin uygulanacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise paketin açıklanacağı tarihi paylaştı.

Tasarruf paketi, bugün Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir toplantının ardından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, tasarruf tedbirlerinin detayları belli oldu.

100 milyar liralık tasarruf hedefleniyor

Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalardan tasarruf tedbirlerinin ana çatısı belli oldu ve toplamda 100 milyar liralık bir tasarrufun hedefleneceği biliniyor.

Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ise geniş bir alandaki konuları içermesi beklentisi hakim. Buna göre kamu kurumları verimliliğe odaklanacak, harcamalar kısıtlanacak.

Tasarruf tedbirleri ile aynı zamanda enflasyonu düşürme hedefine de bir adım atılması ve bütçe açığının kapatılması amaçlanıyor.

"Kamuda tasarrufun getirisinin 100 milyar lira olması bekleniyor"

Kamuda tasarruf paketinden elde edilmesi planlanan gelirin ne kadar olacağını, konunun uzmanı Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir'e sorduk.

Özdemir, Ensonhaber'e paketin getirisi rakamının Türkiye'nin toplam bütçesinin yüzde 1'i olan 100 milyar lira ve üzeri bir rakam olmasının beklendiğini belirtti.

"Tasarruf tedbirlerinin mali ve psikolojik katkıları var"

Alınan kararların mali etkisinin yanında psikolojik etkisinin de olduğunu aktaran Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Hep vatandaşımızın da çok şikayetçi olduğu makam araç saltanatı var. Makam aracı olunca şoförün olması gerekiyor. Nerede ise hayatın içinde de kullanılıyor. Kurum içi eğitim için ayrılan bütçeler olmalı, kamu çalışanları ve idareciler kendisini geliştirmeli ama devir o devir değil. Bunları kısmak gerekiyor.

Yatırımlardan tasarruf

Türkiye, uzun süredir altyapı-üstyapı yatırımlarını gerçekleştirdi. Aslında Türkiye, büyük oranda ihtiyaçlarını karşıladı Önümüzdeki dönemde sadece mutlaka yapılması gereken projeler hayata geçirilecek.

"Kamu vatandaşla birlikte kemer sıkacak"

Tasarrufun en önemli etkisi şu. Vatandaş kamunun kemer sıkmadığını ancak kendisine kemer sıkmasını istediğini düşünüyor. Vatandaşlar daha fazla gelir istiyor. Yönetim ''enflasyonu yükseltmemek için çok büyük ücret artışı yapmamalıyız' diyor. Kamu ciddi tasarruf yapmalı ki topluma yansıması olsun. Vatandaşın enflasyonla mücadeleye inancını kaybetmemesi açısından kamuda tasarrufun önemi var.

"Her şey devletten beklenir oldu"

Uzun süredir giderek her şey devletten beklenir oldu, çok büyük bir devletçilik oluşmaya başladı. Bu da çok iyi değil. Devletin üstlendiği her ödeme sonra görevi haline geldi. Sürekli kara delikler oluştu. Bunun da önünün alınması lazım.

2024'ün son aylarından itibaren enflasyonu normalleştirmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarruf tedbirlerinin arkasında olduğunu da görüyoruz.

Kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları

Tasarruf tedbirlerinde detaylar belli olmaya başladı. Buna göre kamudaki tasarruf tedbirlerinin içereceği konular şöyle sıralanıyor:

-Enerji ve atık yönetimi getirildi.

-Haberleşme giderleri azaltılacak.

-Tasarruf tedbirleri kamudaki tam birimleri kapsayacak. Daha önce alınan tedbirlerin alanı genişletilecek.

-Açıklanacak tedbirlerin bundan sonra genişletilerek devam edeceği belirtiliyor.

-Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek.

-Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

-Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

-Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile gerçekleştirecek.

-Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu gezilerde ise kadro sınırlı tutulacak.

-Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

-Yüzde 65’i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

-Hazine garantili projeler gözden geçirilecek. Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek.

-Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

-Toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

-Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

-Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanını aşamayacak.

-Kurumlar tasarrufla ilgili 3 ayda bir rapor sunulacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek.

-Personel alımında daha verimli alanlara yönelinecek.