Kamuda yapay zeka dönüşüm adımları

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile yürütülen UNESCO Türkiye RAM Projesi kapsamında düzenlenecek çalıştayların ilki; kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından paydaşların katılımıyla başladı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Başkan Vekili Yusuf Tancan; UNESCO Yapay Zeka Etiği Tavsiye Kararı doğrultusunda geliştirilen Hazırlık Değerlendirme Metodolojisi'nin (RAM), Türkiye yapay zeka alanındaki mevcut durumunu çok yönlü bir perspektiften analiz ettiğini ve toplumun tüm kesimlerine adil, eşit ve sorumlu bir şekilde hizmet eden yapay zeka temelli bir gelecek inşa etmenin hedeflediğini vurguladı.

ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalıştaylarda, yapay zeka bağlamında regülasyon altyapısı, ulusal veri yönetişimi, bilim ve eğitim konuları RAM çerçevesinde değerlendirilecek. Etkinlik kapsamında yapılan paydaş istişareleri, RAM Türkiye Raporu’nun oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacak.

TEKNİK PERSONELE EĞİTİM

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi'nde, 24 teknik personele yapay zeka araçları ve geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan proje kapsamında eğitimi tamamlayan kamu personellerine sertifikaları verildi.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi ilk mezunlarını verdi.

"YAPAY ZEKA KULLANIMI ARTACAK"

Tancan, proje kapsamında kamu kurumlarındaki yetkinliği artırarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca Tancan, söz konusu eğitimlerin ileride Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülecek Ar-Ge projelerine de zemin olacağını paylaştı.

Çok sayıda kamu kurumundan projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Tancan, "Bu durum, kamuda yetkin uzman sayımızın ve kamunun verisinden değer ürettiğimiz projelerin artacağının bir göstergesidir." dedi.