Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığı hızlandı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen 700 binden fazla işçinin ücretlerine gelecek zammın belirleneceği "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" görüşmeleri devam ediyor. Sözleşmelerin bu ay bitmesi nedeni ile yeni anlaşma görüşmeleri de hız kazandı.

İşçi ve işveren tarafı, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen ara sona erdi.

Görüşmelerin ana konusunu, kamudaki işçi ücretlerine 2023-2025 döneminde gelecek zammın belirlenmesi oluşturuyor.

Kamu işvereni teklifini bu hafta verebilir

Pazarlık masasında işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklif bekleniyor. TÜHİS'in işçi kesiminin taleplerini değerlendirmeye başladığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içerisinde teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İşçi kesimini TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsil ediyor

Görüşmelerde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ birlikte hareket ediyor ve işçi kesimini temsil ediyor.

Tüm sözleşmeler bu ay sona ereceği için görüşmeler hızlandı

Bu ay itibarıyla tüm sözleşmelerinin yürürlük süresinin dolması sebebiyle sürecin hızlanması için geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, 20 Ocak'ta sundukları taleplere karşı TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı.

"Seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz"

Süreci hızlandırmak için 9 Mart'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ziyaretin ardından, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Atalay, bu görüşmede de sürecin hızlandırılıp sözleşmenin bu ay içerisinde sonuçlanmasını talep etmişti.