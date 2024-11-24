Kamuya toplu akaryakıt alımından tasarruf: 3 milyar lira

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 3 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı.

DMO, merkezi satın alma kurumu olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtın tedariki için finansal aracılık hizmetine 2020 yılında pilot olarak başladı.

Projeyle, merkezi alımların sağlayacağı avantajlardan azami ölçüde yararlanılması, yüksek düzeyde tasarruf sağlanması, kamu kurumlarına kaliteli, hızlı ve standart hizmet verilmesi sağlandı.

POMPA FİYATI ÜZERİNDEN İNDİRİM

Pompa fiyatı üzerinden indirim elde edilmesi şeklinde planlanan fiyatlandırma yöntemi, 3 yıllık dönemi kapsayan ve 6 ayda bir oranın güncellenmesine dayalı dinamik bir indirim hesaplama ve güncelleme modeline dönüştü.

KAMU AKARYAKIT TAŞIT OTOMASYON SİSTEMİ

DMO'nun finansal aracılık hizmeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt tedarik süreçlerini elektronik ortamda yönetebilecekleri Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) devreye alındı.

"KAMUTOS" YAKIT ALIMLARINDA DEVREDE

KamuTOS üzerinden kurumlar plakalarını ekleme, yakıt alımlarının takip ve onay ile ödeme işlemleri yapıyor. Yeni dönemde otomatik tahsilat işlemleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

950 MİLYON LİTRE HACME ULAŞILDI

Bu modelle yaklaşık 950 milyon litre işlem hacmine ulaşılarak bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 3 milyar lira tasarruf elde edildi.

"STANDARTLARA UYGUN ALIM YAPILIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMO tarafından uygulanan toplu alım modelinin önemine işaret ederek, kamu kurum ve kuruluşları akaryakıt ihtiyaçlarının merkezi ve standart bir alım yöntemiyle tedarik edilmesi amacıyla başlatılan çalışmayla, belirtilen standartlara uygun olarak alım yapıldığını anlattı.

"KAMU İHTİYAÇLARINI AVANTAJLI SAĞLIYOR"

Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını avantajlı ve en ideal şekilde karşılamalarına olanak tanıdıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlar için sunduğu hizmetler devam ederken, sağlanan fiyat avantajı ve kamu insan kaynağının diğer alanlarda değerlendirilebilmesine de imkan sağlandı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getiriyoruz. Kamu alımlarına yönelik harcamaların verimli hale getirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamını genişletilerek sürdüreceğiz. Gelecek yıl da merkezi akaryakıt tedariki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtın DMO üzerinden tedarik edilmesi esas olacak.

GELECEK YIL AKARYAKIT DMO ÜZERİNDEN SAĞLANACAK