Kapadokya’da balonlar bu kez 15 Temmuz için havalandı

Kapadokya’da balonlar bu kez 15 Temmuz için havalandı

Kapadokya'da turizme hizmet eden balonlar artık milli günlerde de kutlama ve anma yapmak için gökyüzünü süslüyor.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız pankartları ile havalandı.

PANKARTLARDA "UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ" MESAJI

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balon sepetlerine Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağı pankartları asıldı.

Programda açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kapadokya bölgemizde sıcak hava balonları bu anlamlı günde Türk bayrakları ve 15 Temmuz anısına hazırladığımız pankartlar ile havalandı dedi.

Kemikkıran, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bu anlamlı günde dünyanın incisi Kapadokya bölgemizin en önemli araçlarından bir tanesi olan sıcak hava balonları bugün hem şanlı Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız hem de sloganlarımız ile havalanıyor. Tabii unutmadık unutturmayacağız.

Kapadokya’da balonlar bu kez 15 Temmuz için havalandı VİDEO

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ŞEHİDİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ

251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ve 2 bin 196 gazimizi minnetle anıyoruz. İnşallah onların anısına bölgemizde sıcak hava balonlarımız onları unutmadığımızı ve hain o darbe teşebbüsünü unutmadığımızı asla unutmayacağımızı göstereceğimiz şekilde sıcak hava balonları havalandı.

TÜRKİYE GEÇİLMEZ

Afişlerimizde bizim bu noktadaki kararlığımızı ifade eden Türkiye geçilmez sloganı ve hiçbir zaman unutmayacağımız olan unutmadık unutturmayacağız pankartları yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz var. Bütün dünyaya ülkemizden bölgemizden bu mesajı veriyoruz.” diye konuştu.