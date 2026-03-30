Kapalıçarşı’dan altın uyarısı: Kredi çekip altın almayın, QR kodu kontrol edin

İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan jeopolitik gerilim küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, altın fiyatlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

Artan riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin yatırımcıları yeniden altına yönlendirdiğini belirten Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu ifade etti:

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle altın, kısa sürede dolar bazında yüzde 20-25 oranında prim yaptı. Ancak vatandaşlarımızın kısa vadeli kazanç beklentisiyle hareket etmemesi gerekiyor.

"KISA VADELİ KAZANÇ BEKLENTİSİ DOĞRU DEĞİL"

Altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, günlük fiyat değişimlerine odaklanmanın doğru bir yatırım anlayışı olmadığını söyledi.

Vatandaş bugün 1000 liraya aldığı altının yarın 1050 lira olmasını bekliyor. Bu doğru bir yatırım stratejisi değil. Altına kısa vadeli işlem olarak değil, uzun vadeli birikim aracı olarak bakılmalı.

diyen Yazıcı, kredi çekerek altın almanın da riskli bir tercih olduğunu belirtti.

SAHTE ALTINA KARŞI QR KOD UYARISI

Piyasada sahte altın riskine de dikkat çeken Yazıcı, özellikle gram altınlarda QR kod kontrolünün büyük önem taşıdığını söyledi:

5 gramdan 100 grama kadar olan altınların tamamında QR kod bulunuyor, yalnızca 1 gramlıklarda yok. QR kod okutulduğunda altının üretiminden satışına kadar tüm bilgiler sistemde görülebiliyor. Merdiven altı üretim yapan çok yer var. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken mutlaka ‘Bu altında QR kod var mı, kod altının üzerine mi basılmış?’ diye sormalı.

YAZ SEZONUYLA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Altın piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmaya rağmen yaz aylarıyla birlikte düğün sezonunun başlayacağını hatırlatan Yazıcı, bu dönemde altın talebinin yeniden artabileceğini söyledi.

Yazıcı, vatandaşların güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları ve uzun vadeli yatırım yaklaşımını benimsemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.