Kapasite kullanım oranı ocakta: Yüzde 74,6

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.
YÜZDE 1,2 PUAN AZALDI
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya oranla 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 74,8'e indi.
AY AY KAPASİTE KULLANIM ORANI
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:
Aylar
Ocak 2024: Yüzde 76,2
Şubat 2024: Yüzde 76,4
Mart 2024: Yüzde 76,2
Nisan 2024: Yüzde 76,7
Mayıs 2024: Yüzde 76,3
Haziran 2024: Yüzde 76,3
Temmuz 2024: Yüzde 75,9
Ağustos 2024: Yüzde 75,4
Eylül 2024: Yüzde 74,9
Ekim 2024: Yüzde 74,9
Kasım 2024: Yüzde 75,6
Aralık 2024: Yüzde 75,8
Ocak 2025: Yüzde 74,6
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