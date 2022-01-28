Kar yolları tıkadı, yeşillik fiyatları uçtu

Ülke genelindeki soğuk hava dalgası, yeşillikleri de vurdu. Tıkalı yollardan dolayı tezgaha gelemeyen yeşillik, var olanların da fiyatını yükseltti. Eskişehir’de yeşillik fiyatları iki katına çıktı.

Son günlerde tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuklar, birçok yönden hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yollarda meydana gelen buzlanma, tedarik zincirinin de aksamasına neden oldu.

Marul, maydanoz, roka, tere gibi sebzelerin fiyatları neredeyse iki katına yükselerek cep yakınca, tüketiciler de bu durumdan yakındı.

“YOLLARIN KAPALI OLMASI DİREKT FİYATLARI ETKİLEDİ”

Eskişehir’de pazar esnafı Sedat Özer, yeşilliğin diğer şehirlerden geldiğini belirterek fiyatlardaki bu yükselişin nedenini açıkladı.

Yolların kapalı olmasının fiyatları direkt olarak etkilediğini aktaran Özer, “Eskişehir’deki olumsuz hava şartları yüzünden üretim olmadığı için sebzeler şu anda İstanbul, Antalya gibi şehirlerden geliyor. Yolların kapalı olması zaten direkt fiyatları etkiledi. Çaresi yok bu işin. Müşteriler tabii ki de tepki verecek, bu fiyatlara herkes tepki verir. Şampiyon roka. 2 TL iken 5 TL oldu. Bu piyasa 10-15 gün sonra normale döner. Şu anda mal sıkıntısından dolayı bu şekilde.” dedi.

“BU MEVSİMDE BUNU YİYECEKSEK PAHALI DEMEYECEĞİZ”

Pazarda alışveriş yapan vatandaş Sevdiye Akyol ise kışın bu tür sebzelerin pahalı olmasının normal olduğunu savunarak, “Şimdi bahar gibi olur mu? Pahalı olacak tabii. Şimdi de yemeyiverelim o kadar. Ne yapalım, pahalıysa yemeyeceğiz. Fiyatlar 4 TL ise 5’e çıktı. Bu kışta da bu kadar olacak. İnsanlar bekliyor, yetiştirenler de öyle. Yollar buz tutmuş, arabalar gelemiyor. Yoldakiler de donmuştur. Onun için pahalı değil. Bu mevsimde bunu yiyeceksek pahalı demeyeceğiz.” diye konuştu.

“ÇOK AŞIRI PAHALILIK VAR, MAALESEF ALAMIYORUZ”

Fiyatların aşırı pahalı olduğunu kaydeden bir diğer vatandaş Nihat Çevik ise birçok ürünü satın alamadıklarını ifade ederek, “Aşırı derecede pahalı, yanına varılacak gibi değil. Bu enflasyonun bu şekilde gitmesi daha kötü bizim için, ama yapılacak bir şey yok. Çok aşırı pahalılık var, maalesef alamıyoruz.” dedi.