Karabük ‘Eskipazar sarı traverten taşı' coğrafi işaret aldı

DHA

Karabük’te, halk arasında 'buğday başağı' olarak bilinen, Anıtkabir ve 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanılan ‘Eskipazar sarı traverten taşı’ estetik duruşu ile ilgi odağı oluyor.

Karabük'ün Kayadibi mevkiinde bulunan taş ocağından çıkarılan Eskipazar sarı traverten taşına ilişkin gelen sevindirici haberde, coğrafi işaret tescili verildiği öğrenildi.

ANITKABİR'DE DE KULLANILDI

Sarı traverten taşı, Anıtkabir’in Aslanlı Yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holüne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında ve tören meydanını çevreleyen kolonlar ile 3'üncü TBMM binasının yapımında kullanıldı.

ISLAK ZEMİNLERDE KAYMAYAN BİR YAPIYA SAHİP

Eskipazar sarı traverten taşı kimyasal yapısı nedeniyle bünyesinde bakteri üretmiyor.

Ayrıca, delikli yapısı nedeni ile ıslak zeminlerde kaymayan bir yapıya sahip olan sarı traverten taşı ile ilgili Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24 Mayıs tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde ilan edildi.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, sarı traverten taşının Türkiye’nin birçok yerinde kullanıldığı ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirterek, şu sözleri sarf etti: