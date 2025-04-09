Karadeniz'de fındık mesaisi başladı

AA & Ensonhaber

Fındık dalları yeşermeye başlamışken, üreticiler de yeni sezon için kolları sıvadı. Bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması yürüten çiftçiler, verim ve kaliteyi artırmak için hem doğayla hem de zararlılarla mücadele ediyor. Özellikle kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi tehditlere karşı alınacak önlemler, bu yılın en öncelikli gündem maddeleri arasında.

"FINDIK, BU BÖLGENİN CAN DAMARI"

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındığın sadece Karadeniz için değil, ülke ekonomisi adına da stratejik bir ürün olduğunu vurguladı. Üretimin ay ay takiplere dayandığını belirten Ergan, bu sürecin bir "fındık tarım takvimi" doğrultusunda yürütülmesinin şart olduğunu söyledi.

“Şu günlerde üreticiler bahçelerinde yabani otları temizliyor. Bu işlemin ardından zararlılarla mücadele ve gübreleme gibi kritik aşamalar devreye girecek,” diyen Ergan, üreticilere yönelik hem teknik hem de pratik önerilerde bulunduklarını dile getirdi.

Tarım müdürlüklerinin de çiftçilere rehberlik ettiğini belirten Ergan, mücadelede başarıyı takvime uymanın getirdiğini söyledi:

“Özellikle zararlılarla mücadelede uygun zamanda yapılan ilaçlama ve bakım çalışmaları, ürün kalitesi ve verimde gözle görülür bir artış sağlıyor.”

Bu yıl kahverengi kokarcanın da ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Ergan, şöyle devam etti:

Muhtemelen önümüzdeki ayın sonunda kokarcalar yuvalarından çıkmaya başlayacak. Bu sürece yönelik bir ilaçlama takvimi belirlenmeli. Tarım müdürlüklerinden bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Takvim netleştiğinde sahaya inip üreticilere hangi müdahalenin ne zaman yapılması gerektiğini aktaracağız.

"KOKARCA, FINDIĞIN GİZLİ DÜŞMANI"

Fındık üreticilerinden Mehmet Salih Boran da yaklaşık 7 dönümlük bahçesinde yürüttüğü çalışmalardan söz etti. Bu yıl özellikle kokarcaya karşı yoğun bir mücadele verdiklerini aktaran Boran, “Bahçemizi yabani otlardan arındırdık, ardından ilaçlama ve gübreleme sürecine geçtik.” dedi.

Kokarcanın fındık verimine büyük zarar verdiğini vurgulayan Boran, erken müdahale ve bilinçli tarım sayesinde bu zararın önüne geçebileceklerine inandıklarını söyledi.

ORDU

Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte Ordu’daki fındık üreticileri, bahçelerde yeni sezonun hazırlıklarına hız verdi. Özellikle Perşembe ilçesinde üreticiler, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik gübreleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Perşembe Ziraat Odası Başkanı olan Arslan Soydan, bu kapsamda sahaya inerek üreticileri yerinde ziyaret etti. Ziraat mühendisleriyle birlikte yapılan incelemelerde, doğru tarım teknikleri üzerine üreticilere bilgilendirme yapıldı.

"FINDIK, BU TOPRAKLARIN GEÇİM KAPISI"

Fındığın Karadeniz’in vazgeçilmez gelir kaynağı olduğuna dikkat çeken Soydan, bahçelerde başlayan çalışmaları şöyle anlattı:

Kış geride kaldı. Üreticilerimiz artık bahçelerde. Kuruyan dallar temizleniyor, kar yağışlarıyla zarar gören ocaklar ayıklanıyor. Toprak azotla buluşturuluyor. Bahçelerin dip temizliği ve genel bakımı da hız kazandı.

Soydan, özellikle sahil kesimindeki üreticilerin birinci azot gübrelemesine başladığını belirtti. Bahçelerde hava sirkülasyonunun artırılması ve külleme hastalığına karşı temizlik çalışmalarının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İLAÇLAMA ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

İlaçlama dönemine yaklaşılırken, üreticilere bahçelerini genel bir temizlikten geçirmeleri gerektiğini hatırlatan Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

Üreticilerimiz, hem verim hem kaliteyi artırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Maliyetlerini düşürmek adına çoğu işlemi kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Zararlılar ve hastalıklarla zamanında mücadele edilmezse, sezon sonunda elde edilen rekolte hem kalite hem de miktar açısından hayal kırıklığı yaratabilir.

Ziraat mühendisleriyle birlikte üreticilerin yanında olduklarını belirten Soydan, “Bahçede hangi işlemin nasıl yapılacağı konusunda çiftçilerimize teknik bilgiler aktarıyoruz. Bugün de yağmura rağmen bahçesinde çalışan bir üreticimizi ziyaret ettik, doğru uygulamalar konusunda kendisine rehberlik ettik.” dedi.

"DOĞRU UYGULAMA, KALİTELİ ÜRÜN DEMEK"

Yıllardır tarımla uğraşan üretici Feridun İşbakan da bahçesindeki çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Çocukluğundan bu yana fındık üretimiyle ilgilendiğini ifade eden İşbakan, ziraat mühendislerinin yönlendirmeleri sayesinde daha bilinçli hareket ettiklerini söyledi.

“Dip temizliği, budama, çevre bakımı gibi işleri büyük bir özenle yapıyoruz. Verimli bir sezon geçirmek istiyoruz.” diyen İşbakan, bilinçli üretimin fındıkta kaliteyi doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

GİRESUN

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen de bu ay itibarıyla külleme ve kozalak akarına karşı mücadele yapılabileceğini söyledi.

Meyvelerin 2-4 milimetre büyüklüğüne erişmesiyle fındık kurdu ilaçlaması olması gerektiğini aktaran Bilgen, yeşil kokarcanın meyvelerin kalitesini bozduğuna işaret etti.

Mayıs ayının sonunda yöre ve iklime bağlı olarak foşa, mincane ve palaz gibi fındık çeşitlerinde yaprak gübrelemesi uygulaması gerçekleştirilebileceğini dile getiren Bilgen, fındık ocaklarında dip sürgünü temizliğinin hasada kadar devam edebileceğini ifade etti.

Yusuf Bilgen, yabani ot temizliğinde bitkinin zarar görmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Tırpanlı motor ile ot temizliği yapıldığı sırada bitkilerin ana gövdelere zarar vermeyecek şekilde bu uygulama yapılmalı. Çünkü tırpan motorunun ucundaki misinalar meyve veren dalları zedeleyerek gövde üzerinde çatlaklar oluşmasına ve ilerleyen yıllarda bitkinin ölümüne neden olmaktadır." dedi.