Karadeniz'in 2020 yılı ihracatında Trabzon ilk sırada

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden geçen yıl yapılan toplam 4 milyar 400 milyon dolarlık ihracatın 1 milyar 60 milyon 807 bin 778 dolarlık dolarlık kısmı Trabzon'dan geldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Karadeniz'deki 18 ilden geçen yıl 4 milyar 486 milyon 225 bin 629 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu dış satımda 1 milyar 60 milyon 807 bin 778 dolarlık payı ile bölge ihracatının yüzde 24'ünü karşılayan Trabzon ilk sırada yer aldı. 2020'de kentten 126 ülkeye ihracat yapıldığını i

SAMSUN VE ZONGULDAK TRABZON'U TAKİP ETTİ

Trabzon'u 729 milyon 257 bin 412 dolarla Samsun ve 436 milyon 786 bin 727 dolarla Zonguldak takip etti.

"TRABZON'UN İHRACATÇI FİRMA SAYISI ÖN PLANDA"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi illeri içinde ihracat liderliğini elinde bulunduran Trabzon'un gerek ihracatçı firma sayısı gerekse ihracat performansıyla her dönem ön planda olduğunu söyledi.

Trabzon'un, geçen yılki ihracatı ile Türkiye geneli ihracatta da 16'ncı sıraya yükseldiğini vurgulayan Kalyoncu, "Trabzon, ülkemiz genelinde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı ve Karadeniz Bölgesi illeri içinde de 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il oldu." diye konuştu.