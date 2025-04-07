Karadenizli balıkçılar için sezon bereketli geçti

AA

Balık neslinin korunması için ava izin verilen sürenin soruna gelindi.

Palamut bolluğu ile başlayan sezon, hamsi, mezgit ve istavritle devam etti.

Balığın bol olduğu zamanlarda tezgahlardaki fiyatlar ucuzladı, az olduğu dönemlerde ise balık fiyatları cep yaktı.

KARADENİZ'DE AV SEZONU BEREKETLİ BİTİYOR

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek başladıkları sezonu bol miktarda balık avıyla geride bırakıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun bitimine kısa bir süre kala teknelerini limanlara çekmeye başlayan balıkçılarda, beklentilerinin üzerinde geçen sezonun mutlu yorgunluğu var.

"GÜZEL BİR SEZON GERİDE KALDI"

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, av yapan balıkçıların yanı sıra satış yapan balıkçılar ve vatandaşlar için de güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

"PALAMUTTA SON 10 YILIN EN İYİ AVI GERÇEKLEŞTİ"

Palamut avındaki bolluğa işaret eden Karadeniz, "Palamutta belki son 10 yılın en iyi avını gerçekleştirdik diyebiliriz. Vatandaşlarımıza bu sezon bol miktarda palamut tükettirmeyi başardık." dedi.

Hamsi avının bol olmamasına rağmen genel anlamda iyi geçtiğini belirten Karadeniz, balıkçıların bu sezon özellikle ince hamsileri tutmamaya özen gösterdiğini vurguladı.

"VATANDAŞ UCUZA PALAMUT TÜKETEBİLDİ"

Çok iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Karadeniz, "Özellikle palamudun bol miktarda avlanmasıyla vatandaş ucuza palamut tüketebildi. Bu sezon ortalama bir kilogram gelen palamudun tanesi 80 ile 100 lira arasından satışa sunuldu." diye konuştu.

Karadeniz, palamut ve hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgitin bol miktarda avlandığını, balıkların kilogramının 100 ile 150 liradan satıldığını aktardı.

BALIKÇILAR BİR AY DİNLENECEK

Balıkçı teknelerinin sezon sonuna yaklaşılmasıyla limanlara çekildiğini söyleyen Karadeniz, "Balıkçılarımız sezonun tamamlanmasının ardından bir aylık bir dinlenme süreci geçirecek. Ardından yeni sezon öncesi ağ bakımı ve tekne onarımlarına başlayacak. Mayıs ayı içerisinde bu bakımlar başlayacak." dedi.

BOL MİKTARDA KALKAN AVI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Ünal Karadeniz, bundan sonraki süreçte özellikle küçük balıkçıların kalkan avına yöneleceklerine işaret ederek, "Şu anda avlanan kalkan çok iyi. Bizleri memnun ediyor. Tezgahlarda sezon ortasında kilogramı 1300 liradan satılan kalkanlar şu anda bol miktarda avlandığı için 600-700 liraya kadar düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Perşembe ilçesinde balık satışı yapan Özay Çakır da balıklardaki bol çeşitlilik nedeniyle istedikleri satışı yapabildiklerini ifade etti.

Tezgahlarda son 7-8 yılın ardından ilk defa bu kadar hareketlilik yaşandığını belirten Çakır, balıkçıların memnun bir şekilde sezonu tamamladığının altını çizdi.

Furkan Arslantürk de tüm balık çeşitlerinin bol olmasıyla herkesin memnun olduğu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Erdal Çamaş da sezonun beklentilerinin üzerinde geçtiğini, il dışında yaşayan gurbetçilere de balık gönderdiklerini aktardı.

TRABZON'DA MEZGİT VE İSTAVRİT BOLLUĞU DEVAM EDİYOR

Trabzon'da da av sezonun sona ermesine sayılı günler kala balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 ile 125 liradan alıcı buluyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde bulunan balıkçı pazarında istavrit, mezgit, barbun, çipura, levrek, tirsi ve torik tezgahlarda yer alıyor.

Barbun ile alabalık 200, çipura ve levrek 350, tirsi 100 ve toriğin kilogramının 150 liradan satıldığı balıkçı tezgahları ilgi çekiyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, av sezonunun bol ve bereketli geçtiğini söyledi.

"PERİYOT KESMEDEN GEÇEN SEZONLARDAN BİR TANESİ OLDU"

Sezonu palamut, istavrit ve hamsi avıyla açtıklarını aktaran Örseloğlu, "Şu an tezgahlarda istavrit, mezgit, somon, barbun, kalkan var. Bol ve bereketli bir sezon oldu. 30 yıldır periyot kesmeden geçen sezonlardan bir tanesi. İnşallah gelecek sezonlar daha hayırlı, bereketli olur. Ne kadar balık bol olursa hem vatandaş rağbet ediyor hem de biz satıcılar olarak bol bol satıyoruz." diye konuştu.

"EN ÇOK HAMSİ TERCİH EDİLDİ"

Örseloğlu, Karadeniz'de hamsi, istavrit ve palamuda her zaman ilgi gösterildiğine değinerek, "Vatandaş en çok hamsiye yöneliyor. Hamsi avlanabildiği kadar avlandı. Çünkü palamudun yanında olması bile mucizeydi, o da oldu. Bu sene bolluk, bereket devam ediyor. Sadece hamsi, lüfer, çinekop yok diğerleri de tezgahları süslüyor." ifadesini kullandı.