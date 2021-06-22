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    Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakımda

    Balık avlanma sezonu bitince Karadenizli balıkçılar, ekmek teknelerini bakıma aldı.
    • AA
    • 22.06.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:54
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    Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakımda

    Eylül ayında denize açılan balıkçı tekneleri, Nisan 15'e kadar denizde balık avladı. Yakaladıkları kasa kasa balıkları Karadeniz'in hırçın sularından balıkhanelere getiren balıkçılar, bu aralıksız tempodan yorgun düşerken, tekneleri de yıprandı.

    KARADENİZ'DE YORGUN DÜŞEN TEKNELER BAKIMA ALINDI

    Denizlerde av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesinin ardından gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Karadenizli balıkçılar, teknelerinin bakımı için tersanenin yolunu tuttu.

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    Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakımda #6

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