Karakaya Barajı'nın 40 yıllık 85 tonluk türbin çarkı yenilendi

AA & Ensonhaber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karakaya Barajı’nda kapsamlı bir rehabilitasyon sürecine girildiğini duyurdu. Bu dönüşüm kapsamında, barajın birinci ünitesinde bulunan 85 tonluk türbin çarkı tam 40 yıl sonra yenilenerek enerji üretiminde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Bakanlığa bağlı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektromekanik AŞ (TEMSAN) iş birliğiyle, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni türbin çarkı, titiz bir tasarım, doğrulama, model testleri, demontaj, montaj ve performans testlerinden geçti.

DAHA GÜÇLÜ VE DAHA VERİMLİ ENERJİ ÜRETİMİ

1800 megavat kurulu güce sahip Karakaya HES’in birinci ünitesine entegre edilen yeni türbin çarkı, 14 Mart itibarıyla enterkonnekte sisteme bağlanarak elektrik üretimine başladı. Yapılan ölçümler, çarkın 310 megavat güç ürettiğini ve yüzde 95’in üzerinde verimlilik sağladığını ortaya koydu. Eski sistemde yüzde 91 olan verimlilik oranı, yeni çarkla en az 4 puan artarak yıllık 85 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacak. Ayrıca, yıllık üretim artışı 34 gigavatsaat olarak hesaplanırken, bu yalnızca bir üniteyle 12 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak ek üretim anlamına geliyor.

2028'DE TAMAMLANACAK BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Karakaya HES’te türbin yenileme süreci diğer ünitelerde de devam ediyor ve rehabilitasyon işlemlerinin 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Tüm ünitelerin modernizasyonunun ardından santral, her yıl 510 milyon liralık ek ekonomik değer yaratacak. Böylece 70 bin hanenin daha yıllık elektrik ihtiyacı karşılanarak Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli bir katkı sağlanmış olacak.