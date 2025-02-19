Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de (KARDEMİR) dün akşam saatlerinde meydana gelen curuf patlaması paniğe neden olmuştu.
Şiddetli patlama nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden hissedildi.
KARDEMİR, fabrikada yaşanan cüruf patlamasında herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
KARDEMİR'den yapılan açıklamada, saat 17.35 sularında şirketin Cüruf Tumba Tesisi'nde, havuza boşaltımı sırasında çelikhane cürufunun nemli ortamla temas ettiği belirtildi.
"GÜRÜLTÜ VE TOZUMA TEPKİMEDEN KAYNAKLANDI"
Tepkimeden kaynaklı şiddetli gürültü ile tozuma meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
CÜRUF NEDİR?
Cüruf, tamamen saf olmayan metaller ergitildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir.
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