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KARDEMİR: Cüruf patlamasında can ve mal kaybı olmadı

KARDEMİR: Cüruf patlamasında can ve mal kaybı olmadı KARDEMİR'den cüruf patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Patlamada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.