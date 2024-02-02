Karides, dil ve pisi balığı av yasağı sona erdi! Tekirdağ'da balıkçılar mesaiye başladı Karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağı bitti. Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamak için denize açıldı. Karides avcılığı 15 Nisan'a kadar sürecek.

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AA

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları; karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'ne ağ attı.

Yasağın sona ermesiyle birlikte dün sabah denize açılan balıkçılar, kıyıya karideslerle döndü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yeni yılın Tekirdağ'daki balıkçılar için durgun geçtiğini dile getirerek, balıkçıların karides mesaisinin başladığını söyledi.

Yasağın bitmesine küçük balıkçılar sevindi

Karides, dil ve pisi balığı av yasağının sona ermesinin küçük balıkçıları sevindirdiğini ifade eden Pehlivanoğlu, şu bilgileri aktardı:

Yasağın ardından balıkçılar karides avcılığına başladı. Bundan sonra balıkçılar karides, mezgit, dil balığı ve tekir avcılığı yapacak. 15 Nisan'a kadar avcılığa devam edecekler. İnşallah bol balık olmasını umut ediyoruz. Sezonun geri kalanının balıkçılar için bereketli geçmesini diliyoruz.

"Karides ağlara takılmaya başladı"

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de yasağın ardından karidesin ağlara takılmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

Bundan sonra bol bereketli bir avcılık olması bizleri de vatandaşları da sevindirecektir. Karides ve balıklarla limana ağlarımız dolu döneriz inşallah.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)