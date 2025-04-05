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AA

Türkiye'nin doğusunda dağların zirveleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kapandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar nisan ayında araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

KARS

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor.

İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, kayak merkezi pistleri, sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

Hava sıcaklığının artmasıyla açan mor kardelen ve çiğdemler çayırlık alanları süsledi.

Eriyen kar sularıyla büyük göletler oluştu, bölgeye gelen angıt ve yeşilbaşlı ördekler de göletlerde görünmeye başladı.

Bu arada güzel görüntülerin oluştuğu Acısu ve İznos bölgesindeki menderesler dronla görüntülendi.Kar yağışının en çok etkili olduğu 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme çalışması başlattı.

DOĞU EKSPRESİ TRENİNİN KARLI MANZARASI

Karlı ormanlar içinden Ankara istikametinde giden Doğu Ekspresi treni güzel manzaralar sundu.

Vatandaşlardan Emrah Temur, "5 Nisan'da uyandık her taraf bembeyaz, yağmurları beklerken tekrar kar yağdı." dedi.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bıraktı.

VAN-HAKKARİ KARA YOLU

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarına zincir taktı, tır sürücüleri yolların temizlenmesini bekledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü ilçe, kar yağışıyla beyaza büründü.

Belediye ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.

İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı.

Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken, vatandaşlar ise nisanda karşılaştıkları kar manzarasının keyfini çıkardı.

HAKKARİ

Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.

Kentte sabah başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi.

Yetkililer, sürücü ve vatandaşları, çığ ve heyelan riski ile olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.