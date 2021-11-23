Kartlı ödemeler ekimde yüzde 50 arttı

Kartlı ödemeler, dijital hayatın gereği olarak ve değişen yaşam biçimimize göre artıyordu ancak koronavirüs salgını sonucu kullanım zirveye taşındı.

Bankalararası Kart Merkezi BKM), 2021 yılı Ekim ayı verilerini açıkladı. Bu veriler kartlı ödemeleri gözler önüne serdi.

Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar lira oldu.

TÜRKİYE’DE 82,8 MİLYON ADET KREDİ KARTI KULLANILIYOR

Ekim sonu itibarıyla Türkiye’de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 4’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 32’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.

KARTLI ÖDEMELERİN EN HIZLI BÜYÜDÜĞÜ SEKTÖR HAVA YOLLARI OLDU

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, “hava yolları”nın yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de “kamu/vergi ödemeleri” yüzde 164 büyürken, “kuyumculuk” ise yüzde 136 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı.

Bu üç sektörü turizm döneminin ekim ayında da devam etmesiyle beraber “konaklama” sektörü yüzde 125 ve “seyahat acenteleri” sektörü yüzde 114 büyüme ile takip etti.

EKİM AYINDA TEMASSIZ ÖDEME ADEDİ GEÇEN YILIN 2 KATINA ULAŞTI

Temassız ödemelerde önemli artış yaşandı. Ekim ayındaki temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82 artış göstermesi de temassız ödemelerin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57’sinin yani her 5 kartlı ödemeden 3’ünün temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyon adede ulaştı.