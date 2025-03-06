Kartlı vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi

AA

Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitin yükseltilmesini memnuniyetle karşıladı.

Kararın vergi gelirlerinin yükselmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarındaki limitin 1 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"GİB İŞ DÜNYASININ TALEBİNE KAYITSIZ KALMADI"

Bu talebi yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) ilettiklerini hatırlatan Baran, "İş dünyamızın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çağrımıza olumlu karşılık veren tüm ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ESKİ LİMİT YETERSİZ GELİYORDU"

Baran, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarında limitin 5 milyon liraya çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Kredi kartıyla vergi ödemeye imkan sağlayan bu düzenleme iş dünyamız açısından çok faydalı olmuş ancak kredi kartıyla vergi ödemelerinde başlangıçta belirlenen limitler zaman içinde yetersiz gelmeye başlamıştı. Oda olarak, limitlerin yükseltilmesine yönelik talepleri daha önce de dile getirmiştik ve limitler birkaç kez yükseltilmişti. Son zamanlarda da 1 milyon lira düzeyinde uygulanan limitlerin mükellefler tarafından yeterli bulunmadığı ve yükseltilmesi gerektiğine dair sıkça gelen talepler vardı.







