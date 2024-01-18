Kasımda kısa vadeli dış borç stoku, 171,9 milyar dolar oldu TCMB, kasım ayı kısa vadeli dış borç stoku verilerini paylaştı. Buna göre, kasım sonunda 2022 yıl sonuna göre kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,3 oranında artış yaşadı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin kasım ayı kısa vadeli dış borç stokunu açıkladı.

Kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artışla 171,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8 oranında artarak 67,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,9 oranında artarak 58,3 milyar ABD doları düzeyinde yaşandı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında artarak 13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8 oranında azalarak 19,9 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 13,5 oranında artışla 19,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13,9 oranında artışla 15 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı.

İthalat borçları

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artarak 51,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında artarak 33,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,4 oranında artarak 92,2 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 27,3 oranında artarak 94,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,9 oranında artarak 75,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Kasım sonu itibarıyla 1477 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 395 milyon ABD doları olarak yaşandı.

Döviz kompozisyonunda dolar önde

2023 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50'si ABD doları, yüzde 23,5’i euro, yüzde 10'u TL ve yüzde 16,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç 226,3 milyar dolar

2023 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 17,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası’nın yüzde 20,4, özel sektörün ise yüzde 59,4 oranında paya sahip olduğu gözlendi.