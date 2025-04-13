Kastamonu'da kaz yumurtası çiftçilerin gelir kapısı oldu

İHA

Barındırdığı vitamin ve mineraller sebebiyle vatandaşların tercih ettiği kaz yumurtaları, çiftçilere kazanç sağlıyor.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşların beslediği kazların yumurtası önemli bir gelir kapısı haline geldi.

İlçede çiftçiler tarafından yetiştirilen kazların yumurtaları, gelen yoğun talep üzerine Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

SAĞLIKLI BESLENMEK İSTEYENLERİN SEÇİMİ

Sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen kaz yumurtaları, yoğun talep görüyor.

İlçede çiftçilikle uğraşan Sabahattin Ciğerci, kaz yumurtalarının Kars dahil, Türkiye’nin birçok ilinden talep edildiğini ifade etti.

"VATANDAŞLAR SÜREKLİ KAZ YUMURTASI SORUYOR"

Vatandaşların sürekli kendilerine kaz yumurtasını sorduğunu belirten Sabahattin Ciğerci, "Kaz yumurtası eklemlere faydalı bir yumurtadır. Doktorlar da tavsiye etmektedir. Bunun için bizden de tercih ediliyor. Bizler de hazırladığımız kaz yumurtalarını isteyen vatandaşlara gönderiyoruz." dedi.