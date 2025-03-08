Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları listelendi

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Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, pistlerde bulunan karın yüksekliğini ifade ediyor. Bu değer, kayak ve snowboard yapmaya uygun olup olunmadığını gösteren önemli bir kriter olarak kabul ediliyor.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı olan merkezler listelendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Bolu, Kartalkaya'da kaydedildi.

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ KAR KALINLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 150, Nemrut'ta 144, Ergan'da 122, Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 112, Uludağ'da 110, Sarıkamış'ta 107, Hakkari'de 88, Mersivan'da 86, Zigana ve Çambaşı'nda 84, Hesarek'te 82, Erciyes'te 80, Davraz'da 52, Kop'ta 49, Yıldızdağı ve Akdağ'da 45, Yalnızçam'da 41, Yedikuyular'da 38, Ilgaz'da 37, Yıldıztepe'de 34 ve Gevaş Abalı'da 26 santimetre oldu.

KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA DURUMU

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

S: Sisli,

PB: Parçalı bulutlu,

AB: Az bulutlu,

A: Açık,

KY: Kar yağışlı,

GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı,

ÇB: Çok bulutlu,