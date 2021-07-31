Kayseri, 48 kilometrelik tramvay ağına kavuşuyor

Kayseri ili mevcut tramvay ağını genişleterek şehir içi toplu ulaşıma konfor getirme çalışmalarını hızlandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımına devam edilen tramvay hatları ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin 48 kilometrelik tramvay hattına sahip olacağını söyleyerek, "Şu anda 69 tane aracımız var. 5 tane Anafartalar hattına, 6 tanede Talas hattına eklemek üzere 11 tane daha tramvay ekleyerek, toplamda 80 tramvay aracına erişmiş oluyoruz." dedi.

"TOPLU ULAŞIM BİR KENTİN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Büyükkılıç, toplum ulaşımın bir kentin olmazsa olmazı olduğunu söyleyerek, "Biz de bu anlamda ister istemez en konforlu ulaşım aracı olan tramvayı şehrimizde 48 kilometreye çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca elektrikli otobüslerimizi de çevreci bir yaklaşım ile ulaşımımıza takviye ediyoruz.

ŞU ANDA 35 KİLOMETRELİK BİR HAT VAR

Hatırlanacağı üzere, Kayseri’mizde şu anda 35 kilometrelik bir mevcut hat var. Bu hattımız Organize Sanayiden başlıyor. Şehrin merkezinden geçerek, Sivas Caddesi üzerinden İldem’e kadar uzanıyor. Ayrıca İpek Saray bölgesinden üniversite üzerinden geçen ve Talas Cemilbaba mezarlığına kadar uzanan bir hattımız söz konusu. Bu hattımızı da aktif olarak kullanmaktayız." ifadelerini kullandı.

TRAMVAYA İKİ YENİ HAT EKLENİYOR

Büyükkılıç, "Şimdi tramvayımıza yeni 2 tane daha hat ekliyoruz. Bu hatlarımızdan bir tanesi Anafartalar’dan başlayıp, mevcut yeni terminalimizin önünden geçerek, şehir hastanemizin önünden ve Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin uğurundan geçip, mobilya kent dediğimiz bölgeye ulaşan bir hattımız söz konusu. Bu tramvay hattımı 7 kilometre uzunluğunda. Aynı zamanda yaklaşık 150 bin nüfusa hitap edecek olan Mevlana Mahallesi’nde başlayan bir hattımız var. Bu hattımızda Mevlana Mahallesi’nden başlayıp, Furkan Doğan Tramvay durağımıza bağlantı yapacak. Bu hattımızda 6 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Tüm bunları toparladığımda 48 kilometrelik bir tramvay hattına sahip oluyoruz. Şu anda 69 tane aracımız var. 5 tane Anafartalar hattına, 6 tanede Talas hattına eklemek üzere 11 tane daha tramvay ekleyerek, toplamda 80 tramvay aracına erişmiş oluyoruz." şeklinde açıklama yaptı.