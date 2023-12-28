Kayseri'de alışverişte sekiz asırlık Kapalı Çarşı tercih ediliyor Tarihi çarşıların içindeki esnaf, ciro açısından AVM'nin olanakları ile savaşamıyor ama çekiciliğini ve kalıcılığı her daim korumaya devam ediyor. Kayseri'deki Kapalı Çarşı ise alışveriş tercihinde hala ilk sırada.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Büyükşehirlerde esnaf, AVM'ler nedeni ile kan kaybediyor. Ancak halkta alışkanlık yapan öyle çarşılar var ki AVM'leren onları hiç etkilemiyor.

Bu çarşılardan birisi de Kayseri'deki sekiz asırlık tarihi Kapalı Çarşı.

Yapımına 12'nci yüzyılda başlanan Kapalı Çarşı, Kayseri'de hizmete giren birçok AVM'ye rağmen Kayserililerin alışveriş tercihinde ön sıralarda yer almayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük ikinci çarşısı

Farklı dönemlerde yangın ve yıkımlar sonucu zarar görüp yenilenen tarihi çarşı, 16 sokağı ve 18 giriş kapısıyla İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra Türkiye'nin en büyük çarşısı olarak biliniyor.

Ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Kayseri'nin yanı sıra çevre illerin alışveriş ihtiyacını da karşılayan Kapalı Çarşı, taştan yapılan dar ve geniş sokakları ve mimarisiyle ziyaretçilerini geçmişe de götürüyor.

Yaz aylarında gurbetçilerin gözdesi

Özellikle yaz aylarında gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği çarşı, 8 asırdır geniş ürün yelpazesiyle Kayserililere hizmet veriyor.

İpek Yolu üzerinde kurulu

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Raşit Benk, 12'nci yüzyılda ticaretin kalbi İpek Yolu üzerinde kurulu çarşının İç Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

918 dükkan

Eski surların çevresindeki tarihi Kapalı Çarşı'yı "İç Anadolu'nun kalbi, ticaretin merkezi" olarak niteleyen Benk, 918 dükkanla müşterilere hizmet verildiğini belirtti.

"Çarşımıza gelenler en az 2-3 saat vakit geçirebilir"

Çarşının etrafında Vezir Hanı, Bedesten ve Gön Han gibi tarihi eserlerin yer aldığını anlatan Benk, öşöyle konuştu:

Elbiseden hediyelik eşyaya, ayakkabıdan çocuk kıyafetlerine ve gıdaya kadar her türlü alışveriş yapılabilir. Çarşımıza gelenler en az 2-3 saat vakit geçirebilir.

30-40 yıllık müşterileri var

Kapalı Çarşı'da 50 yıllık esnaf olduğunu, 30-40 yıllık müşterilerinin bulunduğunu belirten, Benk, esnafın güler yüzlü iletişimi sayesinde binlerce vatandaşın tarihi çarşıyı tercih ettiğini dile getirdi.

Samimi ortamda alışveriş

Kentte çok sayıda AVM'ye rağmen ayakta kalmayı başardıklarını ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Benk, çarşıda müşterilerin pazarlık edip, samimi bir ortamda alışverişin yapabildiğini ifade etti.

Yurt dışından gelip çarşıda alışveriş yapan da var

Danimarka'da yaşayan ve memleketi Nevşehir'den tarihi çarşıya alışverişe gelen Vefa Erkul, yılbaşı alışverişi için Kapalı Çarşı'yı tercih ettiklerini belirtti.

"Çarşı'da alışveriş yapmaktan ve gezmekten keyif alıyorum"

Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmaktan ve gezmekten keyif aldığını anlatan Erkul, şöyle konuştu:

Esnaf güler yüzlü, her türlü ürünü bulabiliyoruz. Buranın tarihi insanı cezbediyor. Samimi olman gerekirse AVM'den kafam ağrıyor. Çocuklar dün oraya gittiler, gezdiler, dolaştılar, ihtiyaçlarını aldılar. Belki ben biraz yaşlıyım, eski kafayım ama burada çocuklarla beraber dolaşmaktan mutluluk duyuyorum.

"AVM'de pazarlık yok"

Çarşıdan alışveriş yapan Metin Karakaya ise AVM'lerde pazarlık yapılamadığına ancak tarihi çarşıda böyle bir durumun olmadığına dikkati çekti.

Otantik bir ortamda alışveriş

Esnafın yaşamasının önemli olduğunu ve bu yüzden Kapalı Çarşı'dan alışveriş yaptığını vurgulayan Karakaya, mimari yapısıyla da otantik bir ortamda alışveriş yaptığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)