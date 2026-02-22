Sivas Demir Çelik Fabrikası TMSF devrediliyor

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biri olan Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR, 1998 yılında özelleştirilmiş iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı.

4 YIL ÖNCE ÜRETİME ARA VERDİ

Yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesiyle iç piyasa başta olmak üzere, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan şirket, 4 yıl önce üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

ÇOK SAYIDA İŞÇİ ÇIKARTILDI

Bu süreçte çok sayıda işçi ile yolları ayırmak zorunda kalan SİDEMİR, çalışan işçilerinin de maaşlarını ödeyemeyince biriken borç ve alacaklardan mahkemelik oldu.

TMSF'YE DEVREDİLDİ

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, SİDEMİR'in TMSF'ye devredilmesine hükmetti.

KAYYUMLUK GÖREVİ TEDBİREN TMSF TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, SİDEMİR'in iyi yönetilemediğini ve fabrikanın değerinin düştüğünü tespit ederek fabrikayla ilgili önceden atanan kayyumluk görevinin tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilmesine, şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi. Mahkeme itiraz yolunu da açık bıraktı.

DEV TESİS

Çelikhane ve haddehaneden oluşan ana üretim birimlerinin yanı sıra akaryakıt tesisleri, atölye, ambar ve tamirhane bulunuyor. Saatte 12 bin 300 metreküp kapasiteli su hazırlama ve soğutma tesisi ile 2 bin normal metreküp kapasiteli oksijen tesisi ve trafosu da yer alıyor.

Ayrıca günlük 500 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi ve ısı santrali, idare ve hizmet binalarıyla birlikte geniş bir altyapıya sahip.

Tesis, lojmanlar ile alışveriş merkezi, ilkokul, lokal, cami ve konukevi gibi sosyal donatı alanlarını da kapsıyor.