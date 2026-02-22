Beşiktaş - Göztepe - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 2-0 GÖZTEPE

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Göztepe

44' Olaitan'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği ortaya Beşiktaşlı hiçbir futbolcu yetişemedi.

42' Beşiktaş yine paslaşarak ceza sahasına girdi ve Murillo aynı yerden şut denedi bu defa kaleci Lis izin vermedi.

36' Murillo, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

36' Beşiktaş, paslarla girdiği Göztepe ceza sahasında, Asllani'nin sağ çapraza çıkardığı topa Murillo sert ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

36’ Gol… Beşiktaş 2-0 Göztepe (Murillo)

34' Janderson'un çaprazdan sert şutuna Agbadou kayarak yetişti ve müdahelesiyle kornere gönderdi.

33' Krastev'in şutu farklı şekilde auta gitti.

30' İki takımda orta alanda sık sık top kayıpları yapıyor.

28' Göztepe ön alanda baskıyla topu kazanmaya çalışıyor.

21' Olaitan'ın şutu Göztepe savunmasına çarparak kornere gitti.

20' Maç mücadele ve tempo açısından oldukça yüksek geçiyor.

16' Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sarı kart gördü.

16' Heliton peş peşe yaptığı faullerden sonra sarı kart gördü.

15' Ndidi yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13' Göztepe bu maça kadar ligde köşe vuruşundan gol yemeyen tek takımdı.

11' Savunma hatasında Olaitan topu kaparak Cerny'i ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak kaleci şutu kornere çeldi.

9' Orkun'un köşe vuruşunda Ndidi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

9’ Gol… Beşiktaş 1-0 Göztepe (Ndidi)

8' Oh ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı Beşiktaş kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Orkun'un yerden şutu önce baraja sonra direğe çarpıp kornere gitti.

5' Göztepe'nin köşe vuruşunda top ceza sahası dışında Krastev'in önüne düştü. Krastev'in şutu ise savunmaya çarptı.

3' Oh'un ceza sahası dışından şut denemesi cılız kaldı ve top auta çıktı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Ozan Ergün yönetiyor.

VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.

Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.

İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, 3-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER