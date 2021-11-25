Kazakistan, Bitcoin madenciliği için nükleer santral kurmayı tartışıyor

Kazakistan ülkede artan BTC madenciliğin enerji ihtiyacı için uranyum zenginliğinden yararlanarak nükleer santral kurmayı değerlendiriyor ama halkın tepkisini çekeceğini de düşünüyor.

Kazakistan, ABD'nin ardından Bitcoin üretiminin en fazla yapıldığı ülke konumunda. Çin'in madenciliği yasaklamasının ardından Kazakistan'da Bitcoin üretimi dört katına çıktı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ülkede BTC madenciliği için özel bir nükleer santral kurulabileceğini söyledi. Tokayev kararın tepki toplayabileceğini de söyledi.

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Nikkei Asia'da yer alan bir habere göre Bitcoin madenciliği için özel bir nükleer santral kurulabilir.

KAZAKİSTAN HALKI NÜKLEER YATIRIMLARA KARŞI MESAFELİ

Ülkedeki tek nükleer santral 1999'da kapatılmıştı. Kazakistan uranyum zengini bir ülke. Dünyadaki uranyumun yüzde 41'i Kazakistan'dan çıkartılıyor ancak Sovyetler Birliği döneminde ülke nükleer silah test alanı olarak kullanıldı. Bu nedenle Kazakistan halkı nükleer yatırımlara karşı mesafeli duruyor.

BTC ÇİFTLİKLERİ ÇİN'DEN KAZAKİSTAN'A GİTMİŞTİ

Çin'in kripto para madenciliğini yasaklamasının ardından BTC çiftliklerinin gittiği ülkelerden biri de Kazakistan olmuştu.

BTC hash oranının yüzde 18'i Kazakistan'da üretiliyor. Bu veriler Kazakistan'da madenciliğin son aylarda dört katına çıktığını gösteriyor.