Kazanacakken kaybetti! Elon Musk'ın serveti eriyor

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Dünyanın en zenginleri listesinin başında Elon Musk geliyor.

Musk, seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinde yer aldı ve seçimlerin kazanan tarafında olduğu halde seçimler sonrasında ciddi para kayıpları yaşadı.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren ve ABD’deki yeni yönetimde görevi bulunan Musk’ın geçen hafta 322 milyar doların üzerinde serveti vardı.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın serveti, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin yol açtığı geniş çaplı ekonomik etkilerle eridi.

Musk'ın serveti bugün ise kasımdan bu yana ilk kez 300 milyar doların altına düştü.

SERVETİ 297,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Tesla hisselerindeki düşüşün devam etmesiyle Musk, pazartesi günü 4,4 milyar dolar kaybetti ve toplam serveti 297,8 milyar dolara indi.

Bu, geçen hafta perşembe ve cuma günleri yaşadığı toplam 31 milyar dolarlık kaybın ardından geldi.

3 AYDA 134,7 MİLYAR DOLAR KAYIP

Musk’ın 2025 yılı başından bu yana kaybı ise 134,7 milyar doları buldu.

EN ÇOK KAYBEDENLERİN ARASINDA

Musk, Bloomberg’in dünyanın en zengin 500 kişisini sıraladığı listede pazartesi günü en çok kaybeden altıncı isim oldu.

Endeks genelinde ise bir günde toplam 271 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu, endeksin tarihindeki en kötü üçüncü gün olarak kaydedildi.