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    KDV'si düşen gıda maddeleri listesi yenilendi

    Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren karara ilişkin listeden çıkarılan "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, yeniden listeye eklendi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 11:20
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    KDV'si düşen gıda maddeleri listesi yenilendi

    Resmi Gazete’de 13 Şubat'ta yayınlanan kararda, "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, KDV’yi yüzde 1’e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı.

    Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bu ürünler yeniden listeye eklendi

    HATA GİDERİLDİ

    Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da sehven yapılan hata düzeltildi.

    KDV si düşen gıda maddeleri listesi yenilendi #1

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan '3'üncü' ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.” ifadesi yer aldı


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