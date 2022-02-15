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- KDV'si düşen gıda maddeleri listesi yenilendi
KDV'si düşen gıda maddeleri listesi yenilendi
Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren karara ilişkin listeden çıkarılan "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, yeniden listeye eklendi.
- AA
- 15.02.2022 - 11:20
Resmi Gazete’de 13 Şubat'ta yayınlanan kararda, "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, KDV’yi yüzde 1’e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı.
Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bu ürünler yeniden listeye eklendi
HATA GİDERİLDİ
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da sehven yapılan hata düzeltildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan '3'üncü' ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.” ifadesi yer aldı