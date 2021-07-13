KESK'ten 'en düşük memur maaşı 6 bin 952 TL olsun' talebi

KESK'ten 'en düşük memur maaşı 6 bin 952 TL olsun' talebi

KESK; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL'ye çıkarılmasını talep edeceklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 1,94 olan Haziran ayı enflasyonunun ardından bu ay memurlar zamlı maaş alıyor.

Haziran ayında maaşlarına gelen zammı beğenmeyen ve talepleri olan memurlar için KESK'ten bir açıklama geldi.

KESK, 2 Ağustos’ta başlayacak kamu çalışanları toplu sözleşme süreci öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildireceği taleplerini açıkladı.

'EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6 BİN 952 TL OLSUN' TALEBİ

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL'ye çıkarılmasını, diğer memur maaşlarının, ek ödemelerin yansımasıyla en az yüzde 45,4 artırılması talep ettiklerini açıkladı.

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 toplu sözleşme sürecinde, yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınması, öncelikle 2022 yılı için, son iki yılda TÜRK-İŞ tarafından açıklanan yoksulluk sınırı ile memur maaşı arasında oluşan yüzde 8,5 oranındaki kaybın giderilmesi, ardından maaşların en son açıklanan Haziran 2021 TÜFE ve yurtiçi ÜFE ortalamasında artması artırılması ve yüzde 3 refah payı eklenmesini talep etti.

DİĞER MEMUR MAAŞLARININ DA NET YÜZDE 33,21 ARTIRILMASI TALEP EDİLİYOR

Bu teklife göre, net 4 bin 810 TL olan en düşük memur maaşının 5 bin 219 TL’ye çekilmesi, bu tutar üzerine yüzde 33,21 artış yapılarak en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL’ye getirilmesi, diğer memur maaşlarının da net yüzde 33,21; son iki yıldaki refah kaybının ve diğer ödemelerin yansıtılması ile birlikte yüzde 45,4 artırılması talep ediliyor.

TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Haziranda 1,94 olan enflasyon memur maaşına yansıdı.

ZAM SONRASI 2021 TEMMUZ-ARALIK MAAŞLARI

En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Memurun en düşük maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya çıktı.

Vali maaşı 14 bin 835 liradan, 15 bin 643 lliraya,

Genel Müdür (1/4) 14 bin 914 liradan 16 bin 110 liraya,

Şube Müdürü (lisans-1/4) 7 bin 839 liradan 8 bin 266 liraya,

Memur (lisans 9/1) 4 bin 841 liradan 5 bin 243 liraya,

Öğretmen (1/4) 6 bin 49 liradan 6 bin 553 liraya,

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 13 bin 648 liradan 14 bin 391 liraya,

Başkomiser (3/1) 7.833 liradan 8 bin 259 liraya,

Polis memuru (8/1) 6 bin 859 liradan 7 bin 431 liraya,

Uzman doktor (1/4) 9 bin 314 liradan 10 bin 93 liraya,

Hemşire (Lisans-5/1) 5 bin 868 liradan 6 bin 187 liraya

Mühendis (1/4) 8 bin 1 liradan 8 bin 437 liraya,

Teknisyen (Lise 11/1) 5 bin 38 liradan 5 bin 312 liraya,

Araştırma görevlisi (7/1) 7 bin 596 liradan 8 bin 9 liraya,

Vaiz (1/4) 6 bin 285 liradan 6 bin 627 liraya,

Avukat (1/4) 7 bin 639 liradan 8 bin 55 liraya çıktı.

SON İKİ YILDAKİ MAAŞ ARTIŞLARI

Memur ve Emekli Sandığı

2020 Ocak 5,50

2020 Temmuz 5,75

2021 Ocak 7,36

2021 Temmuz 8.45