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    Kimyevi maddeler ve mamulleri temmuzun ihracat şampiyonu

    TİM verilerine göre, Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
    • 04.08.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 15:51
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    Kimyevi maddeler ve mamulleri temmuzun ihracat şampiyonu

    Temmuz ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından, hangi sektör gruplarının daha fazla satışı yaptığı, hangi ilin en büyük dış satım rakamına ulaştığı da yayınlandı.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 945 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 51 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 622 milyon dolarla hazır giyim sektörü izledi.

    En fazla ihracat artışı

    Temmuzda en fazla ihracat artışı yüzde 54,1 ile kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti.

    Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73,5'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 8 artışla 13 milyar 627 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

    En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

    AA'nın haberine göre, Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 147 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,4 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 956 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. 5 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.

    ihracat

    İstanbul, ihracat lideri

    Temmuz ayında 52 il ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,1 milyar dolarla İzmir oldu.

    Birim ihracat değeri yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi

    İhracat ailesine geçen ay 1.368 firma katıldı.

    Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi.


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