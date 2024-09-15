Kırıkkale’de çiftçiler, 1.300 lira yevmiyeyle bile çalıştıracak işçi bulamıyor Kırıkkale’de domates ve soğan hasadı başladı ancak çiftçiler işçi bulmakta zorluk çekiyor.

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DHA

Kırıkkale’de çiftçiler patates, domates, soğan gibi ürünleri hasat etmeye başladı.

Çiftçiler, günlük ücretlerin 800 ila 1.300 lira arasında değiştiğini ve 1.000 liranın üzerinde yevmiye vermelerine rağmen işçi bulmakta zorlandıklarını söylüyor.

TARLADA ÇALIŞACAK İŞÇİ BULAMIYORLAR

Çiftçiler, günlük 1.000 liranın üzerinde yevmiye teklif edilmesine rağmen tarlada çalışacak işçi bulmak neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

Yağışların az olması nedeniyle tarlalarından bekledikleri verimi alamadıklarını kaydeden çiftçiler, işçi bulamamaları durumunda gelecek yıllarda ürün yetiştirememekten endişeli.

Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, tarım arazisinde yetiştirdiği ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldığını söyledi.

"SALÇALIK DOMATESİN KİLOSUNU 2 LİRA"

Salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesin kilosunu ise 5 liradan sattıklarını belirten Doğan, "Soğan ve patatesi aracıya 5 liradan veriyoruz. İşçi bulmakta zorlanıyoruz, günlük ücretler 800 ila 1.300 lira arasında değişiyor. Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz." dedi.

"KURAKLIK OLMASAYDI VERİM DAHA YÜKSEK OLURDU"

Mustafa Bostan ise kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Normalde dekar başına 5 ton ürün alırken, bu yıl 2-3 ton civarında kaldık. Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu, belki de zararımız daha az olurdu." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)