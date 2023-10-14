Kırıkkale'de mineral deposu tuz: Yerin 1.300 metre altından çıkıyor! Doğal kaynak suyundan elde edilen tuz 11 ülkeye gönderiliyor. Magnezyum ve potasyum içeren Delice tuzunu sporcular talep ediyor.

AA

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Kılıçözü Dağı eteklerinden yerin 1.300 metre altından çıkan doğal kaynak suyundan üretilen tuz, yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Delice tuzu, mineral zenginliğiyle de ön plana çıkıyor.

Toprak minerallerini toplayıp sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılmasıyla ortaya çıkan tuz, hijyenik şartlarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretiliyor.

Tuzun katı hali ve sıvısı yurt içi ve yurt dışında da talep görüyor.

Coğrafi işaretli tuz 11 ülkeye ihraç ediliyor.

İhraç edilen ülkeler

İhracat yapılan ülkelerin başında ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere geliyor.

Magnezyum ve potasyum içeriyor

Magnezyum ve potasyum içeren Delice tuzunu, kramp ve eklem ağrılarına faydalı gelmesinden dolayı sporcularda tercih ediyor.

İşletmenin yetkilisi Oktay Gözüyukarı, yerin 1.300 metre altından çıkan suyun topraktaki tüm mineralleri içerisine alarak yeryüzüne çıktığını ve sodyum oranının da düşük olduğunu söyledi.

Doğal kaynak suyu 21 derece sıcaklıkta

Kış mevsiminde de eksi 10 derecede çıkan doğal kaynak suyunun 21 derece ısıda olduğunu ifade eden Gözüyukarı, kaynağın özelliklerini şöyle sıraladı:

Termal su olup, kış mevsiminde eksi 10 derecede bile 21 derece olarak yer yüzüne çıkıyor. 1.300 metre kadar yerin altından kaynayan su, kaya tuzlarını eritiyor çeşitli madenlerden geçiyor, topraktaki tüm mineralleri içerisine alarak yer yüzüne çıkıyor. Altın, gümüş, stronsiyum gibi toprakta ne varsa içine aldıkça sodyum oranı düşmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)