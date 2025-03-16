Kırsal kalkınma projesine 4 yeni il dahil edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" ile kırsal bölgelerde refahı artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda projeye, 4 yeni il daha dahil edildi.

4 İL DAHİL EDİLDİ, BÜTÇEYE 75 MİLYON DOLAR EKLENDİ

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük dahil edilirken, projeye 75 milyon dolar ilave bütçe sağlandı.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürdürülebilir üretim için desteklerin artarak devam ettiği belirtildi.

"8 İLDE DEVAM EDEN PROJE ALANI 12'YE ÇIKARILDI"

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne 4 ilin dahil edildiği aktarılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kredisi ile Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Sinop, Kastamonu ve Çankırı illerinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük illerimiz de dahil edildi. Böylece 8 ilimizde devam eden proje alanı 12 ile çıkarılmış olup, mevcut 75 milyon euro olan proje bütçesine 75 milyon dolar daha ilave yapıldı.