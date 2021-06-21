Kırtasiyecilere 5 bin TL destek: Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiyecilere 5 bin TL destek: Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kırtasiyecilere 5 bin TL destek verileceğini duyurdu. Peki Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı'nı duyurdu.

Bakan Bilgin, bu destek programıyla koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak için 1.200 kırtasiyeci esnafı için kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Öte yandan 14 ilde yürütülecek olan kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurularının bugünden itibaren başadığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından binerce kırtasiye esnafı, Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kırtasiyecilere 5 bin TL destek başvuru ekranı 2021...

KIRTASİYECİ ESNAFI DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bakan Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı desteğinin sağlanacağını belirtti.

Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların, Bakanlık resmi sitesi "https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/" üzerinden bugünden itibaren alınacağını aktaran Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek programla kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini kaydetti.

Programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti.

Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini bildirdi.

ÖDEMELER, PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bilgin, hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

KIRTASİYECİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Hibe desteğinden;