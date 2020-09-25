Kişi başı tasarruf 20 bin lirayı aştı

Türkiye'de tasarruf mevduatlarının değeri ilk yarıda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 29,7 artarak, 1 trilyon 678.3 milyar liraya yükseldi. Böylece kişi başı tasarruf miktarı 20 bin 183 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de ilk yarı sonu itibarıyla tasarruf mevduatları 1 trilyon 678 milyar 280 milyon 264 bin liraya yükseldi.

Bu rakam 2019'un haziran sonunda 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde bulunurken, tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 29,7 oldu.

Böylece geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 20 bin 283 lira olarak hesaplandı.

VATANDAŞIN KENARA AYIRDIĞI TUTAR, GEÇEN YILDAN 4 BİN 623 LİRA FAZLA

Türkiye'de kişi başı gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2019'un ilk yarısında 15 bin 559 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın ortalama 4 bin 623 lira arttığı görüldü.

Söz konusu artışta, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesi de etkili oldu.

İSTANBUL, KİŞİ BAŞINA EN YÜKSEK TASARRUF EDİLEN KENT

Kişi başı tasarrufları 2019'un ilk yarısında 35 bin 715 lira düzeyinde bulunan İstanbul'da, bu yılın ilk yarısı itibarıyla vatandaşın kenara ayırdığı tutarın 44 bin 337 liraya yükseldiği görüldü.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 29 bin 634 lirayla Ankara, 28 bin 877 lirayla Muğla, 26 bin 44 lirayla İzmir, 22 bin 724 lirayla Antalya ve 20 bin 431 lirayla da Tunceli olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye'nin 53 kentinde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

İSTANBUL TOPLAM TASARRUFTA DA BİRİNCİ

Geçen yıl Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 41'i İstanbul'da birikti. 15,6 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, haziran sonu itibarıyla toplam 688 milyar 71 milyon 127 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

2019'un ilk yarısında 554 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı toplanan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 24,1 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında 167 milyar 109 milyon 858 bin lirayla Ankara ikinci, 113 milyar 742 milyon 690 bin lirayla İzmir üçüncü sırada yer aldı.

VATANDAŞIN EN AZ TASARRUF ETTİĞİ KENT, AĞRI

Kişi başı tasarruf miktarı açısından ilk yarı itibarıyla son sırada ise 3 bin 36 lirayla Ağrı yer aldı. Vatandaşın en az tasarruf ettiği diğer kentler 3 bin 89 lirayla Şırnak, 3 bin 204 lirayla Muş ve 3 bin 279 lirayla Hakkari oldu.

DOĞU'DAKİ KENTLER KİŞİ BAŞI TASARRUF ARTIŞINDA ÜST SIRALARDA

Kişi başı tasarruf mevduatının ilk yarı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent Muş oldu. Muş'ta ortalama olarak her bir vatandaşın kenara ayırdığı tutar 2019'un haziran sonunda 1.998 lira iken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 3 bin 204 liraya çıkarak yüzde 60,4 artış kaydetti.

Muş'un ardından yüzde 60'la Siirt, yüzde 56,1'le Bitlis, yüzde 55,3'le Şanlıurfa, yüzde 54,5'le Bingöl, yüzde 52,5'le Erzurum, yüzde 52,3'le Diyarbakır, yüzde 52,2'yle Van ve yüzde 51'le Elazığ geldi.

MİKTAR AÇISINDAN BAKILDIĞINDA EN DÜŞÜK TASARRUF BAYBURT’TA

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 554 milyon 92 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 624 milyon 821 bin lirayla Ardahan, 793 milyon 802 bin lirayla Kilis, 921 milyon 422 bin lirayla da Hakkari takip etti.