KİT'lerde yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 102 bin 665 kişi çalışıyor

AA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan kişilerin sayısı yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 102 bin 665 kişi görev yapıyor.

İSTİHDAM DAĞILIMI

Bu kişilerin 102 bin 479'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 186'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

ÇALIŞANLARIN STATÜLERİ

Çalışanların 4 bin 337'si memur, 43 bin 283'ü sözleşmeli, 42 bin 375'i kapsam içi işçi, 3 bin 608'i kapsam dışı işçi, 9 bin 62'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.