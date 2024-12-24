KİT'lerin 2025 yılı personel alım usulleri açıklandı

AA

Yeni yılda kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) persenol alımı ile ilgili süreçler belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası KİT'lere ait olan işletmeler ve işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2024 yılında ayrılan personel sayısını belirlerken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

Tebliğin açıktan ve naklen atama, ihale yoluyla hizmet alımı ile işletme bütçesine ilişkin maddeleri bugün itibarıyla, diğer maddeleri 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

SERMAYE TRANSFERİ YAPILAN KİT'LERDE BAKANLIK GÖRÜŞÜ ŞARTI

Bu yıl sermaye transferi yapılan KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıklarının personel atama işlemleri, Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak.

İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, ilgisine göre Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) bildirimde bulunacak. Personel talep formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacak, bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB'ye yıl içinde en fazla 3 defa gönderilebilecek.

ATAMALAR 3 YIL SONRA YAPILACAK

1 Ocak 2025'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, önceki yıllarda da olduğu gibi 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, bu sınırlamanın dışında olacak.

Atamalar için 2024'te Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2025 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmadan kullanılabilecek.

İŞÇİLERİN SAYI VE SÜRESİ İÇİN VİZE

Teşebbüsler, 1 Ocak'tan itibaren 2025 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin sayı ve süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirecek.

MESAİ, GÜNLÜK ÇALIŞMA SAYILACAK

Günlük hesaplama yapan kamu teşebbüslerinde hafta tatilinde yapılan fazla çalışmalar günlük çalışma saati olarak belirlenecek.

Fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi, ilgili yönetim kuruluna ait olacak.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla izleyen yılı veya yılları kapsayan hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.

İHALEYLE ALINAN HİZMET TUTARI SINIRLARI AŞAMAYACAK

Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde 2025'te ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamayacak. 2026 ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2025 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10'ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanıyla fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB'ye iletilecek.

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

TİCARİ BANKA KREDİLERİ

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak.

Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda zorunlu hallerde, tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları veya Bakanlıkça talep edilen mali ve mali olmayan verileri talep edilen şekilde ve belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

ŞEFFAFLIK İÇİN FAALİYET RAPORLARI

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2024 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2025'e kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacak.

Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2024 Yılı Sektör Raporu'nu hazırlayacak. Bu raporların 31 Mayıs 2025'e kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB'ye gönderilecek.



