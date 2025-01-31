KKM bakiyesi 32,6 milyar dolara indi

AA

Ekonomi yönetimi Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) azalmasını hedefliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün haftalık bültenini yayınlamıştı.

Bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını paylaştı.

STOK BAKİYE YÜZDE 3,2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi aralıkta 3,2 milyar dolar azalarak 35,8 milyar dolardan 32,6 milyar dolara geriledi.

GERÇEK KİŞİLERİN BAKİYESİ

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,5 milyar dolar düşüşle 28,5 milyar dolardan 26 milyar dolara düştü.

TÜZEL KİŞİLERİN BAKİYESİ

Tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 700 milyon dolar azalarak 7,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara indi.

TÜRK LİRASI KKM SONLANDI

Kasım ayında 400 milyon lira olan Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise aralık ayında sıfırlandı.