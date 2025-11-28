KKM bakiyesi 3,5 milyar dolara geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesindeki son durum hakkında bilgi verdi.

KKM'nin gerilemesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

DDKKM TOPLAM STOK BAKİYESİ GERİLEDİ

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ekimde 3,9 milyar dolar azalarak 7,4 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi.

Ekimde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,4 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 100 milyon dolara düştü.