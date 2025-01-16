KKM hesap bakiyelerindeki düşüş sürdü

AA

Ekonomi yöneticileri Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'nın (KKM) azalmasını bekliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, geçen hafta KKM, bu hedef doğrultusunda yüzde 2,1 ve 23 milyar 236 milyon lira azalarak 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,77'si oldu.

KREDİ HACMİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Ocak haftasında 71 milyar 730 milyon lira artarak 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liradan, 16 trilyon 29 milyar 690 milyon liraya çıktı.

TOPLAM MEVDUAT

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 161 milyar 198 milyon lira artarak 18 trilyon 822 milyar 816 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI

Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Ocak itibarıyla 10 milyar 806 milyon lira artarak 2 trilyon 30 milyar 234 milyon liraya çıktı.

KONUT İÇİN TALEP EDİLEN TUTAR

Söz konusu tutarın 516 milyar 141 milyon lirası konut, 73 milyar 589 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 440 milyar 504 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERİ

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 671 milyon lira artarak 2 trilyon 243 milyar 722 milyon lira oldu.

KREDİ KARTI ALACAKLARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 833 milyar 764 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 637 milyar 617 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 196 milyar 146 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 41 milyon lira artışla 297 milyar 736 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 226 milyar 436 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 570 milyon lira artarak 3 trilyon 401 milyar 466 milyon lira oldu.