DMM, şap hastalığının ekonomiye zarar verdiği haberlerini yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı” iddialarının, dezenformasyon amaçlı olup bilimsel temelden yoksun olduğunu açıkladı.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması ve resmi açıklamalara itibar etmesinin önem taşıdığını aktaran DMM, şap hastalığına karşı alınan önlemlerin sonuçlarının alındığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilgili şu açıklamada bulundu:

Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte; hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız yürütmektedir.

"HASTALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN HAYVAN HAREKETLERİ KISITLANDI"

Bu çerçevede, yeni şap serotipi SAT1’in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış; 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.

"11 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI SAHAYA ULAŞTIRMAKTADIR"

Şap Enstitüsü’nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı, uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır. Nitekim aşılama oranının yüzde 85’i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir.

"HAYVAN PAZARLARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILACAK"