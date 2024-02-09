KKM'deki düşüş hızlandı Kur Korumalı Mevduat hesabındaki mevduat geçtiğimiz hafta 76,1 milyar düşerek 2,38 trilyon liraya geriledi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını Türk Lirası'nın (TL) döviz karşısında değerini korumak için uygulamaya sokmuştu.

En son açıklanan karar göre ise Türk Lirası dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları sona erdi ve döviz dönüşümlü KKM ise devam edecek.

Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında gerileme beklentisi taşınıyor.

KKM'den piyasaları bozmadan çıkılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda yaptığı son açıklama da şu ifadeleri kullandı:

(KKM) Buradan çıkış bizim hedefimizdir. Piyasaları bozmadan çıkacağız. Sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız.

KKM hesapları bir haftada 76,1 milyar lira azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayınlanan haftalık bülteninde yer alan verilere göre, kur korumalı mevdu geçtiğimiz hafta 76,1 milyar lira düşerek 2,38 trilyona geriledi. Bir önceki hafta KKM'de 2,45 trilyon lira bulunuyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)