Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir mesaj paylaşarak, işletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldığını bildirdi.

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Bugün Katma Değer Vergisi (KDV) oranları ile ilgili karar, örnekleriyle birlikte Resmi Gazete'de yayınlandı.

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.

Suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Düzenleme ile KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gıdadaki KDV istismarını önlemek için hazırladığı düzenleme mayıs ayında hayata geçecek.

Mehmet Şimşek, açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerdeki KDV'leri artırıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"KDV artışı yapılmadı"

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan çalışmanın bir KDV artışı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren varandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yeni kararda KDV oranları ve uygulama alanları:

Hazine ve Maliye Bakanlığının, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde geçerli

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Adrese gönderme, gel-al satışlarını da içeriyor

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Ruhsatı olmadan servis yapan işletleri de kapsıyor

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik iş yeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.