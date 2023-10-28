KOBİ'ler için kredi garanti sistemi geliştirilecek Beş yılı kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda KOBİ ile girişimcilerin finansmana erişim imkanlarının ve verimliliklerinin artırılması için bir dizi önlem alındı.

AA

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), istihdam kapasiteleri açısından Türkiye ekonomisi için çok önemli.

12. Kalkınma Planı'nda KOBİ'lerin verimini artırmak için bir takım önlemlerin alındığı görülüyor.

Kalite, verim, kapasite artışlarıyla ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri tedarikçi geliştirme süreçleri kapsamında desteklenecek.

KOBİ'ler ve girişimcilere sağlanan devlet yardımlarına yönelik kapsayıcı bir izleme sistemi kurulacak ve etki analizleri yapılacak.

KOBİ'leri olası afet, salgınlara karşı bilgilendirmek ve korumak amacıyla birebir KOBİ eğitimleri, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Kredi garanti sistemi

Kredi garanti sistemi geliştirilecek, girişimlerin yenilikçi iş modelleriyle AR-GE ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak.

Risk yönetimi uygulamaları

KOBİ'lerin iş sürekliliği planı hazırlamasına yön göstermesi için ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla rehberler hazırlanacak ve risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Finansmana erişim kolaylaştırılacak

Finansmana erişim kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak.

Yenilikçi finansman imkanları güçlendirilecek

Yatırım bankacılığı, kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı, melek yatırımcılık gibi alternatif ve yenilikçi finansman imkanları güçlendirilecek, kullanımları yaygınlaştırılacak.

"Türkiye Finansal Raporlama Standardı"

"Türkiye Finansal Raporlama Standardı"nın KOBİ'ler arasında yaygınlaştırılması sağlanacak.

Yeni puanlama sistemi

KOBİ'ler ve girişimcilerin bilgi asimetrisi problemlerini azaltmak için finans verileri dışındaki verilerin de kullanıldığı yeni puanlama sistemleri geliştirilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)