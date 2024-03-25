KOBİ'lere 2024-2028 döneminde KOSGEB destek verecek KOBİ'leri destekleyen kurumlardan KOSGEB, önümüzdeki denemde mevcut destekleri ve destek konularını çeşitlendirdi.

AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimleri destekliyor ve mevcut girişimlerin kendi içinde gelişimine katkı sunuyor.

Kurum, 2024-2028 döneminde KOBİ düzeyindeki işletmelere, çok çeşitli konularda destek sağlayacak.

KOSGEB'in 2024-2028 Yılı Stratejik Planı'na göre Başkanlık, KOBİ ve girişimleri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmek misyonuyla çalışıyor.

Girişimcilik yaygınlaştırılacak

Dört amaç, 16 hedef ve 44 performans göstergesinden oluşan plan kapsamında girişimcilik ekosistemini güçlendirilecek, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimcilik yaygınlaştırılacak, bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre girişimcilik destekleri verilecek.

İlk etapta 21 bin 500 işletme desteklenecek

Odak alanlarda kuruluşu desteklenen işletme sayısının planın ilk yılında 21 bin 500, 2028'de 23 bin 500 olması bekleniyor.

Yüksek teknoloji desteği

Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde desteklenen işletme sayısının da bu yıl 2 bin 150, 2028'de 2 bin 350 olması hedefleniyor.

Plan döneminde girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerileri geliştirilecek. Bu kapsamda girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kişi sayısının bu yıl 114 bin, 2028'de 120 bin olacağı öngörülüyor.

TEKMER'lerin sayısı artırılacak

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) mekanizmaları güçlendirilecek. KOSGEB tarafından 2024'te 34, 2028'e kadar ise 80 TEKMER'in kuruluşunun desteklenmesi hedefleniyor. TEKMER'lerde bu yıl 759, plan sonunda ise 4 bin 449 teknogirişimin kurulması öngörülüyor.

KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak

KOBİ'lerin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek, rekabetçilikleri de bu dönemde güçlendirilecek. Bu kapsamda imalat sanayisinin güçlendirilmesine öncelik verilecek. Desteklerde orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyli sektörlere ayrılan pay artırılacak, öncelikle geri ödemeli destekler tercih edilecek. Plan döneminde KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak, ölçeklerini büyütmelerine destek verilecek. Finansman destekleri kapsamında desteklenen işletme sayısının bu yıl 2 bin 400'e 2028'de 3 bin 550'e ulaştırılması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)