KOBİ'lerin ekonomideki payı açıklandı! Toplam ihracatın yüzde 31,6'sı KOBİ'lerden TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre KOBİ'ler, 2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu. KOBİ'lerde çalışan başına personel maliyetinin 2022 yılında 69 bin TL olduğu açıklandı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini aktardı.

Türkiye'de 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon Türk Lirası'nı aşmayan girişimler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olarak tanımlanıyor.

TÜİK'in istatistiklerine göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 773 bin girişimin KOBİ sınıfına girdiği belli oldu.

2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini KOBİ'ler oluşturdu

KOBİ'ler 2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın yüzde 70,6'sını, personel maliyetinin yüzde 47,5'ini, cironun yüzde 42,5'ini, üretim değerinin yüzde 36,3'ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 36,4'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Toplam ihracatın yüzde 31,6'sı KOBİ'lerden

Bugün yayınlanan istatistiklerin çıktısına göre KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki yeri şöyle:

KOBİ'ler en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi.

KOBİ istihdamı içerisindeki en yüksek oran ticaret sektöründe oldu.

Orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer 2022 yılında 346 bin TL olarak gerçekleşti.

KOBİ'lerde çalışan başına personel maliyeti 2022 yılında 69 bin TL olarak gerçekleşti.

İmalat sanayindeki 3 bin 134 KOBİ yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı.

KOBİ'lerin 2022 yılında doğum oranı yüzde 16,2 oldu.

KOBİ'ler toplam ihracatın yüzde 31,6'sını gerçekleştirdi.

KOBİ'lerin ithalattaki payı yüzde 15,4 oldu.

KOBİ'lerin toplam ihracatının yüzde 49,3'ü Avrupa ülkelerine yapıldı.

KOBİ'lerin ihracatının yüzde 91,7'sini imalat sanayi ürünleri oluşturdu.

KOBİ'lerin 594 patenti tescil edildi.