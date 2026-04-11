Konaklama tesisleri, verileri her ay düzenli paylaşmazsa ceza var

Konaklama tesislerinden alınan verilerle turizm istatistikleri oluşturuluyor ve sektöre ilişkin politikalar üretiliyor.

Türkiye İstatistik Kanunu (TÜİK) ve Resmi İstatistik Programı kapsamında konaklama istatistikleri üretiliyor.



Konaklama tesislerinin, ülkedeki turizm hareketliliğinin doğru ölçülebilmesi amacıyla Resmi İstatistik Programı kapsamında verilerini her ay düzenli paylaşması, cezalı duruma düşmemeleri açısından önem taşıyor.

VERİLER HER AY DÜZENLİ PAYLAŞILIYOR

Bu kapsamda tüm belgeli tesislerin, her ayın sonunda bir önceki aya ait "tesise geliş" ve "geceleme" rakamlarını Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm İstatistikleri Sistemi'ne girmesi zorunluluğu bulunuyor.

TURİZM BAKANLIĞI İŞLETMELERE YAZI GÖNDERDİ

Bakanlıkça ilgili meslek odalarına ve işletmelere bu konuda bir yazı gönderildi.

Yapılan kontrollerde, tüm uyarılara rağmen veri girişi yapmayan veya bilgilerini güncellemeyen tesislerin bulunduğuna işaret edilen yazıda, veri girişi yapmayan ve sistemde güncel verileri bulunmayan turizm işletmesi belgeli tesisler için Bakanlık tarafından, basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler için ise valilik (il kültür ve turizm müdürlüğü) tarafından idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

EKSİK VE YANILTICI BİLGİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Yazıda, Turizm İstatistikleri Sistemi'nde "açık" ve "aktif" görünen ancak veri akışı sağlamayan tesislere, Turizmi Teşvik Kanunu'nda yer alan "Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde idari para cezası uygulanır" hükmü kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.

VERGİ GİRİŞİ SEKTÖR İÇİN DEĞERLİ

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, konaklama tesislerinden alınan "tesise geliş" ve "geceleme" verilerinin, ülke genelindeki turizm hareketliliğini ölçmek adına kritik göstergeler olduğunu söyledi.

Bu verilerin sektörün nabzını tuttuğunu aktaran Esengil, veri girişlerine ilişkin düzenlemeleri yerinde ve gerekli bulduğunu belirtti.

Esengil, plansız verinin, yanlış strateji anlamına geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Bugün yatırım kararlarından fiyat politikalarına, istihdam planlamasından destinasyon yönetimine kadar birçok stratejik başlık, bu veriler üzerinden şekilleniyor. Hatalı veri girişi, sadece kamu tarafını değil, doğrudan sektörün kendisini de yanıltır. Sektörel geleceğimizi doğru inşa etmek için elimizdeki rakamların gerçekliği yansıtması şarttır.