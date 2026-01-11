Konaklama yerlerinde itfaiye raporu zorunluluğu: Raporu olmayanlar 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Konaklama yeri açarken itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerleri ve gereğini yerine getirmeyenler, hatırlıklarını tamamlamak için kapatılacak.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında 31 Aralık 2025'e kadar konaklama yerlerinde yapılan denetim sonucunda, yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerleri, 31 Mayıs'a kadar faaliyette bulunamayacak.

KONAKLAMA YERLERİNDE DENETLEME YAPILACAK

Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetim yapılacak ve bu denetimler sonucunda binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde bu iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetten menedilecek.

KAPATILAN İŞ YERLERİ BU SÜREÇTE EKSİKLERİNİ TAMAMLAYACAK

Bu düzenleme kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak.

31 MAYIS'A KADAR FAALİYET YOK

Bu süre içinde 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetin icrasına müsaade edilmeyecek.

Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.