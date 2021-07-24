Konya'da lavanta hasadı zamanı

Lavanta, görüntüsü ile turizme, içeriği ile de ekonomiye hizmet eden çok yönlü bir ürün. Konya’nın lavanta kokulu Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde de hasat başladı.

Konya’nın Hüyük ilçesinde son yıllarda “lavanta köyü” olarak tanınmaya başlayan Çamlıca Mahallesi'nde lavanta üretimi giderek yaygınlaşırken, bu yıl üretici sayısının daha da artmasıyla üründe ekiliş 300 dönüm seviyelerine ulaştı.

Bölgede başlayan hasat çalışmalarını yerinde görmek için gelen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde 6 yıl önce KOP Bölge İdaresi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle başlayan lavanta üretiminin bu yıl zirveye çıktığını söyledi.

"ÜRETİM ARTTI, İŞLEME TESİSİ ŞART OLDU"

Bu üretimin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inandığını belirten Çiğdem, “Bizim bu alanda üreticiye vermemiz gereken daha farklı destekler var. Çünkü burada artık bir işleme tesisi de şart olmaya başladı.” dedi.

"LAVANTA, BUĞDAYDAN DAHA FAZLA GELİR GETİRİYOR"

Lavanta çok fazla su istemeyen bir bitki. Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde de su çıkmayan bölgelerde ekilişi yapılan ürünün giderek yaygınlaşmaya başladığını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

“Lavanta, buğdaydan kat kat gelir getirici bir ürün. Ne kadar çok olursa üreticisi o kadar cazip hale gelir. Bu bölgemiz zamanla daha cazip bir merkez haline gelecek inşallah. Bu bölgenin insanlarının 10 yıl önceki tarımla iştigallerini hatırlayıp şimdiki geldikleri noktayı görünce mutlu oluyoruz. Daha iyi gelir elde edebilmeleri için teknolojiden daha çok yararlanmaları gerekir, diye düşünüyoruz.

SULANAMAYAN TÜM ARAZİLER LAVANTAYA DÖNER DİYE UMUT EDİYORUZ

İlk diktiğiniz lavantaya bir iki defa su veriyorsunuz, 30 yıl her yıl artarak ürün alıyorsunuz. O yüzden bu kuru toprakların hepsinde lavanta olmasında fayda var. İşte artık buraya ‘lavanta köy’ diyoruz. 300 dönümlük ekiliş az değil Çamlıca için. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla destek olur, daha fazla güç sarf ederiz, bin dönüme çıkar ekiliş. Buradaki sulanamayan tüm araziler lavantaya döner diye umut ediyoruz. Hüyük’ümüz, Çamlıca Mahallemizin bu işi benimsemesiyle lavanta kokmaya başladı. İnşallah diğer mahallelerimiz de benimser ve daha da yaygınlaşırsa ilçemizi lavanta üretiminde daha da üst noktalara taşırız.” diye konuştu.

"LAVANTA BİZİM İÇİN ÇOK İYİ BİR GELİR KAPISI OLDU"

Lavanta üreticisi Mevlüt Ceylan ise lavantaya 5 yıl önce başladığını belirterek, yerleşim merkezinde ürünü ilk ekenlerden olduğunu söyledi. Lavantanın düzenli bakımını yaptığını, senede 10 gün çalışıp hasadını yaptıklarını anlatan Ceylan, “Şükürler olsun çok iyi. Bu devletin desteğiyle oldu bölgemizde. Fideleri devlet bize destek olarak verdi. Hiç 5 kuruş ödemedik, kendimiz diktik. Şimdiki aklım olsa 50 dönüm ekerim, şu anda 25 dekar alanda ekimim var. Ama çok daha fazla ekmeyi de isterim. Arazimiz kıraç olduğu için hububattan para kazanamıyoruz. Lavanta bizim için çok iyi bir gelir kapısı oldu. Lavanta, sulanmayan, taşlı, kıraç yerlerde yetiştirilebilecek en güzel ürün. Hasadına da başladık, kendimiz ailece yapıyoruz. Bıçkısı var makinesiyle yapıyoruz kesiyoruz, bayanlar topluyor.” diye konuştu.